Последнее обновление: 05.12.2024 17:22

Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов

Россия уведомила Варшаву о решении отозвать согласие на функционирование генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"5 декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Кроме того, "руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты".



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