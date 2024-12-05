Россия закрывает Генконсульство Польши в Петербурге и выдворяет трех дипломатов

Россия уведомила Варшаву о решении отозвать согласие на функционирование генконсульства Польши в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"5 декабря в МИД России польской стороне передана нота, уведомляющая, что в качестве ответной меры на закрытие 30 ноября польскими властями Генерального консульства России в Познани российская сторона отзывает с 10 января 2025 года свое согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Кроме того, "руководствуясь принципом взаимности, persona non grata объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты".