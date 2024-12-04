Последнее обновление: 04.12.2024 16:24

Ратифицировано соглашение между Беларусью и Кубой о взаимной защите секретной информации

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва 4 декабря приняли законопроект «О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Куба о взаимной защите секретной информации».

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, соглашение разработано в целях создания правовой основы для взаимного обеспечения защиты секретной информации.

Его практическая реализация позволит урегулировать вопросы защиты госсекретов Беларуси и Кубы при осуществлении двустороннего международного сотрудничества в военной, военно-технической, научно-технической и других сферах.

Компетентными органами, ответственными за реализацию соглашения, в Беларуси является КГБ, на Кубе — Министерство внутренних дел.



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