Таможенное сотрудничество между Беларусью и Литвой прекратится с 27 мая

Соглашение о таможенном сотрудничестве Беларуси и Литвы прекратит действие с 27 мая 2025 года. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

"Министерство иностранных дел Литвы уведомило посольство Беларуси в Литве о денонсации соглашения о таможенном сотрудничестве. Соглашение, которое регулирует таможенные отношения Беларуси и Литвы почти 20 лет, прекратит свое нормативное действие с 27 мая 2025 года", - говорится в сообщении ГТК.

В нем отмечается, что документ касается взаимодействия во многих сферах - от осуществления таможенного контроля и обмена информацией до проведения совместных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Фактическое сотрудничество литовская сторона завершила уже 2,5 года назад.

"Таможенные органы Беларуси, в свою очередь, до последнего предлагали возможные варианты взаимодействия, которые сопредельная сторона игнорировала. Здесь очевидно, что позицию определяют не контрольные органы на границе, а литовские политики, которые не настроены на взаимодействие наших стран", - утверждает ГТК.

Сегодня на белорусско-литовской границе, по одностороннему решению Литвы, функционирует лишь два пункта пропуска, в которых постоянно пребывают серьезные очереди из-за "неритмичного приема транспорта сопредельной стороной".

"Белорусская таможня даже после такого шага готова к открытому и равноправному диалогу по таможенным вопросам", - заверяет ГТК.