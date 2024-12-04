Литва понизила уровень присутствия на саммите ОБСЕ из-за участия в ней Лаврова

Литва снижает уровень своего представительства на предстоящей встрече министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте, поскольку на ней планирует присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает LRT.

Литву на встрече будет представлять директор департамента ООН, международных организаций и прав человека министерства Рамаса Рамошкайте.

Литва рассматривала возможность вообще не участвовать в заседании, но в итоге решила отправить своего представителя, поскольку министры будут голосовать по важным для страны вопросам, сообщили в МИД Литвы.

По данным министерства, мероприятие будет бойкотировать не только министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, но и его эстонский коллега, как и в прошлом году.

Литва продолжает утверждать, что "участие представителей страны-агрессора во встрече высокого уровня дискредитирует организацию и позволяет России использовать ее как платформу для распространения своей лжи и пропаганды".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров получил приглашение на участие в министерской встрече ОБСЕ на Мальте 5-6 декабря, что потенциально станет его первым визитом в ЕС с 2022 года.

Польша во время своего председательства в ОБСЕ в 2022 году отказала Лаврову во въезде для участия в министерской встрече в Лодзи.