Лукашенко в очередной раз разочаровался работой НАН и не только

Лукашенко в очередной раз разочаровался работой НАН и засомневался в ее нужности в нынешнем виде. Свое мнение он озвучил 3 декабря во время встречи с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук.

"К сожалению, Академия наук не стала драйвером опережающего научно-технического развития страны на нынешнем этапе. У нас критически мало прорывных научных достижений, - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - От деятельности академии мы не видим той отдачи, на которую рассчитывали. Нет монетизации исследований и разработок Академии наук. А это главный критерий оценки эффективности".

В этой ситуации "встает вопрос нужна ли стране Академия наук в таком виде или лучше сконцентрироваться на отраслевой, вузовской науке".

При этом Лукашенко раскритиковал Государственный комитет по науке и технологиям, а также отраслевые министерства.

По его словам, анализ научных программ показывает, что министерства в них фактически не участвуют. Их практически нет в числе заказчиков.

"И это колоссальная недоработка правительства. Неужели у отраслей нет запроса на научные разработки?". – задался Лукашенко риторическим вопросом.

"Как можно было допустить, что настолько востребованные, к примеру, и наиболее финансируемые государством направления, такие как беспилотники, космос, цифровые и биотехнологии, в прямом смысле отданы на откуп самой Академии наук? - продолжил Лукашенко. - Она сама себе заказчик, исполнитель и контролер. Как в этих сферах можно обойтись без специалистов-практиков, которые понимают, что именно нужно экономике?" Поэтому, как заметил Президент, нет ни результата, ни виноватых - спрашивать не с кого.

"Исследования ради исследований, если они не отвечают задачам развития страны, - это сизифов труд", - добавил он.