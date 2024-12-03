Последнее обновление: 03.12.2024 10:58

Между Финляндией и Швецией поврежден интернет-кабель

Зафиксирована авария на наземном кабеле связи между Финляндией и Швецией.

Как сообщили финские и шведские СМИ, повреждение кабеля было обнаружено в понедельник вечером, 2 декабря, предположительно на территории Финляндии.

Финская полиция подозревает преступление и уведомила об этом шведские власти, передает издание Aftonbladet, ссылаясь на шведское телевидение SVT.

В ноябре в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля связи: один соединяет Финляндию и Германию, другой — Швецию и Литву. Шведская полиция подозревает саботаж, сообщает SVT.



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