В руководстве ряда белорусских министерств новые назначения

Лукашенко сегодн согласовал назначения в руководстве ряда министерств, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Дмитрий Шляхтин согласован на пост первого заместителя министра культуры.

Григорий Глазко будет работать в должности первого заместителя министра транспорта и коммуникаций.

На пост заместителя министра экономики согласована кандидатура Елены Болигатовой.

Сергей Адаменко займет пост заместителя министра энергетики.

Сергей Казакевич согласован на должность начальника Секретариата Совета Республики Национального собрания.

Кроме того, Дмитрий Радивоник назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета. До этого он занимал пост начальника главного управления планирования и организационной работы Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Лукашенко также дал согласие на назначение Ольги Ануфриевой директором - главным редактором редакционно-издательского учреждения "Издательский дом "Звязда". Ранее она занимала пост главного редактора редакции газеты "Рэспублiка".