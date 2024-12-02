Переговоры о приеме Украины в ЕС начнутся в 2025 году. Об этом заявил новый председатель Европейского совета Антониу Кошта в ходе своего визита в Киев.

"Мы будем с вами и дальше, и это не просто слова. Мы продолжим оказывать гуманитарную, экономическую, военную и энергетическую помощь", - сказал политик, которого цитируют медиа.

Новый председатель Евросовета заверил украинцев в усилении давления Брюсселя на российскую экономику и продолжающейся работе над принятием 15-го пакета санкций против РФ. Цель дальнейшего санкционного давления на Москву - ослабить способность России вести войну против Украины, подчеркнул Кошта.