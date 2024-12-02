Последнее обновление: 02.12.2024 11:14

Три страны Балтии введут санкции против организаторов разгона протестов в Грузии

Три страны Балтии договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии, которые разгорелись на фоне решения "Грузинской мечты" о приостановлении процесса вступления страны в Европейский Союз. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, среди стран, которые поддерживают решение о введении санкций против тех, кто подавлял протесты в Грузии – Литва, Латвия и Эстония.

"Три страны Балтии совместно договорились о введении национальных санкций против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах", – написал он.

Недавно Тсахкна заявил, что озвученное партией власти Грузии решение отложить процесс евроинтеграции страны показало, что целью партии является установление контроля над страной, запугивание народа, а также движение Грузии в сферу влияния России.

Напомним, в Грузии несколько дней продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о том, что они отказываются вести переговоры о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.

Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.



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