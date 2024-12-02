Полиция снова разогнала акцию в центре Тбилиси

Полиция разогнала участников митинга оппозиции, который проходит с воскресенья в центре Тбилиси. Некоторые участники протестной акции были задержаны.

Митинг проходил в центре столицы. Его участники периодически использовали пиротехнику против спецназа, а также кидали камни и бутылки.

Сторонников оппозиции сначала оттеснили от парламента, а под утро вытеснили с части центра города, которую они занимали всю ночь.

Для разгона силовики использовали спецтехнику, включая водометы, а также слезоточивый газ.

В итоге ночь протестов в Тбилиси закончилась массовыми задержаниями демонстрантов, сообщают грузинские медиа.

После того как спецназ и водометы оттеснили протестующих с проспекта Руставели, в дело вступила криминальная полиция и люди в черных балаклавах без опознавательных знаков. Задержание происходили фактически по рандомному принципу. Людей догоняли в метро, аптеках, парках. Утром, когда протестующие отошли в столичный район Ваке, сотни сотрудников МВД продолжили преследование и там. На данный момент арестованы лидеры оппозиции, а также десятки протестующих. На проспекте Руставели перед зданием парламента коммунальные службы уже убрали баррикады и мусор, движение по дороге восстановлено.

Часть протестующих пытается перекрыть для движения проспект Чавчавадзе, но полиции очень много и задержания продолжаются.

Во многих школах Грузии учащиеся объявили забастовки и отказываются заходить в классы, пока не будут освобождены протестующие, а полиция не прекратит насилие. Уже известно о семи таких учебных заведениях по стране.

Ежедневные акции протеста вспыхнули в Тбилиси с четверга, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от евроинтеграции.