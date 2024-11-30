Европейская организация по ядерным исследованиям прекращает сотрудничество с Беларусью

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с 30 ноября прекращает сотрудничество с научно-исследовательскими институтами из Беларуси и России.

Как сообщает Swissinfo, решение стран-участниц ЦЕРН прекратить кооперацию с Беларусью и РФ затронет прежде всего сотрудничество с российскими научными институтами. При этом отношения с российскими учеными, работающими по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены.

Напомним, что в ответ на российское вторжение в Украину в феврале 2022 года 24 страны-участницы ЦЕРН в декабре 2023 года приняли решение прекратить сотрудничество с российскими и белорусскими научными институтами. Это решение было анонсировано еще в 2022 году.

ЦЕРН (Conseil européen pour la recherche nucléaire) является самым крупным в мире центром фундаментальных исследований в области физики элементарных частниц.