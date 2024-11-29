Литва объявила трех китайских дипломатов персонами нон грата

Литва объявила трех неаккредитованных сотрудников китайской дипломатической миссии нежелательными гостями в стране и направила Пекину дипломатическую ноту. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы.

Как поясняет МИД, трех неаккредитованных представителей китайской дипломатической миссии объявили персонами нон грата за деятельность, нарушающую Венскую конвенцию и литовское законодательство.

"Такое решение было принято с учетом информации, предоставленной ответственными органами, и несовместимости статуса и деятельности неаккредитованного персонала с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, другими принципами и практикой международного права, и литовским законодательством", – заявили в ведомстве.

В то же время в министерстве не комментируют конкретные действия, которые привели к такому решению.

Сотрудники миссии должны будут покинуть Литву не позднее, чем через неделю.

"Литва всегда была и остается открытой к конструктивному диалогу для решения двусторонних вопросов по взаимному согласию", – добавили в МИД.

Также, как отмечается, ведомство надеется, что дипломатические отношения будут основаны на принципах взаимности и паритетности, включая дипломатическое представительство Литвы в Китае.

МИД также подтверждает, что предложило китайской стороне временное решение для обеспечения непрерывности выполнения дипломатическим представительством основных консульских, визовых и административных функций в соответствии с положениями Конвенции о специальных миссиях.

Отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство под названием "Тайваньское", а не "Тайпейское".

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.