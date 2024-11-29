Польша развернула танки Leopard 2 в Латвии для усиления обороны НАТО

Польша разместила боевые танки Leopard 2 в Латвии для усиления бригады НАТО в этой балтийской стране-члене ЕС и НАТО. Об этом сообщает dpa.

По прибытии бронемашины были перевезены поездом на военную базу в Адажи, сообщила в пятницу латвийская армия.

Они должны заменить боевые танки PT-91, которые до сих пор находились там, – польскую разработку советского танка Т-72. Точное количество танков не сообщается.

Многонациональную бригаду возглавляет Канада. "Прибытие польских танков Leopard 2PL в Латвию знаменует собой значительное усиление нашей огневой мощи", – сказал в заявлении канадский командир бригады полковник Седрик Аспиро.

По его словам, присутствие танков подтверждает готовность защищать Латвию, которая граничит с Россией и Беларусью, и посылает четкий сигнал.

Латвия рассматривает войну России в Украине как прямую угрозу своей национальной безопасности.

Как сообщалось, Норвегия согласилась разделить с Польшей ответственность за защиту главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине.

А Германия предложила НАТО возможность снова отправить в Польшу зенитно-ракетные комплексы Patriot.