Подводный кабель связи между Финляндией и Германией отремонтировали

Поврежденный ранее кабель связи компании Cinia, соединяющий Финляндию и Германию по дну Балтийского моря, снова функционирует. Об этом сообщает Yle.

Компания Cinia сообщила, что ее кабель связи от Финляндии до Германии восстановлен и снова функционирует. Ремонтные работы завершили в четверг.

"Проблему устранили несколько быстрее, чем ожидалось", – отметил директор Ари-Юсси Кнаапила.

Неисправность кабеля с 18 ноября не создала значительных проблем для клиентов благодаря наличию альтернативного сообщения для передачи данных.

Напомним, речь идет об одном из двух кабелей в Балтийском море, которые неожиданно перестали работать 17-18 ноября.

Литовская телекоммуникационная компания Telia сообщила об успешном восстановлении своего кабеля в четверг 28 ноября.

Финляндия, Швеция и Литва создали совместную следственную группу для расследования, что и как произошло с кабелями связи.

В центре внимания оказалось китайское грузовое судно, которое проходило рядом с местами повреждения кабелей примерно тогда, когда там начались проблемы. Сейчас оно стоит на якоре в международных водах у берегов Дании, возле него дежурил корабль ВМС Дании и в этот район подходили военные суда еще нескольких стран.

Неофициально СМИ узнали, что следствие уже склоняется к версии о гибридной диверсии с использованием корабельного якоря.