В МИД Грузии все больше сотрудников публично выступают против заморозки движения в ЕС

В Грузии количество сотрудников Министерства иностранных дел, которые в совместном заявлении осудили решение властей приостановить евроинтеграцию страны, возросло до 93. Об этом Formula News.

Согласно заявлению, снятие с повестки дня до 2028 года вступления страны в ЕС не соответствует ее стратегическим интересам.

"Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне процессов, происходящих в международной среде и сфере безопасности", – говорится в заявлении.

Накануне под совместным заявлением подписались 45 действующих сотрудников грузинского МИД, среди них – представители департамента евроатлантической интеграции, международно-правового отдела МИД, посольств Грузии в разных странах мира. По состоянию на утро пятницы количество подписантов возросло до 93.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября заявил о паузе в вопросе переговоров по вступлению в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС.

Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии "шантажом" со стороны части европейских политиков и бюрократов.

Заявлению премьер-министра предшествовало принятие жесткой резолюции Европарламента, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября.

В ночь на 29 ноября спецназовцы МВД Грузии жестко разогнали акцию протеста в центре Тбилиси, начавшуюся из-за решения властей приостановить евроинтеграцию.