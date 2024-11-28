Глава Минобороны Нидерландов заявил о поставках Украине ЗРК Patriot

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в четверг объявил о поставках Украине трех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

"Украинцам предстоит суровая зима, потому что продолжаются... воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три ЗРК Patriot", - написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

При этом он не уточнил, когда были осуществлены эти поставки.

В октябре Рубен Брекелманс сообщил, что Амстердам поставил Киеву первую партию обещанных Украине истребителей F-16. В ноябре стало известно, что Нидерланды передали в Румынию два оставшихся F-16 из партии в 18 единиц, которые украинские летчики будут использовать при обучении пилотированию этих самолетов.