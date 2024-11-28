Лукашенко назвал "зеленую сделку" Евросоюза проектом "недобросовестной конкуренции"

Лукашенко на саммите ОДКБ в Астане назвал "зеленую сделку" Евросоюза проектом "недобросовестной конкуренции".

По его словам, Запад тратит все силы на борьбу "с фальшивыми проблемами".

"Печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Причем эти фальшивки они сами и создают", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В качестве примера он привел климатическую повестку, которую "западные политики давно превратили в бизнес".

"Модная "зеленая сделка" Евросоюза - не что иное, как проект недобросовестной конкуренции, работающий исключительно в интересах стран Запада, стоящих в первом ряду ответственных за загрязнение атмосферы. Кстати, об этом уже многие говорят", - заявил Лукашенко.

"Зеленая сделка", одобренная Европейским союзом в 2019 году, представляет собой план по декарбонизации экономики ЕС к 2050 году, проведению революции в энергетической системе ЕС, обеспечению глубокой трансформации экономики и стимулированию усилий по борьбе с изменением климата.