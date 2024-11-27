Последнее обновление: 27.11.2024 18:00

РФ высылает двух журналистов немецкого телеканала ARD

РФ высылает двух журналистов немецкого телеканала ARD.

Как заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, эти меры приняты в ответ на высылку двух корреспондентов Первого канала из Германии.

"Немецким корреспондентам предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть территорию РФ", - сообщила она.

По ее словам, Москва рассмотрит возможность аккредитации новых сотрудников ARD после возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.

Ранее корреспондент немецкого бюро Первого канала Иван Благой заявил, что власти ФРГ потребовали от него и его коллеги покинуть страну. Благой связал принятые меры с материалом о задержании гражданина ФРГ в Калининградской области по делу о взрыве на газораспределительной станции.



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