РФ высылает двух журналистов немецкого телеканала ARD.
Как заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, эти меры приняты в ответ на высылку двух корреспондентов Первого канала из Германии.
"Немецким корреспондентам предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть территорию РФ", - сообщила она.
По ее словам, Москва рассмотрит возможность аккредитации новых сотрудников ARD после возобновления деятельности корпункта Первого канала в Берлине.
Ранее корреспондент немецкого бюро Первого канала Иван Благой заявил, что власти ФРГ потребовали от него и его коллеги покинуть страну. Благой связал принятые меры с материалом о задержании гражданина ФРГ в Калининградской области по делу о взрыве на газораспределительной станции.