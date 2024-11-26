ПА НАТО поддержала разрешение Украине бить вглубь территории РФ и передачу такого оружия

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой в том числе высказываются за право Украины бить по военным целям в тылу РФ для самообороны и призывают предоставлять соответствующие средства. Документ поддержали во время заседания 25 ноября в канадском Монреале.

Резолюцию предложил политический комитет Парламентской ассамблеи НАТО. Значительная ее часть касается поддержки Украины и мер давления на Россию.

Резолюция призывает союзников к следующему саммиту НАТО в Нидерландах разработать общую стратегию в отношении России с фокусом на способность Альянса сдерживать и противодействовать угрозам со стороны РФ, а параллельно работать над уменьшением способности России вести войну, в частности обеспечивая полное соблюдение санкций.

В этом же пункте признают право Украины наносить удары по легитимным военным целям на территории страны-агрессора согласно принципу о праве на самооборону, что предусмотрено ст. 51 Устава ООН.

В документе призывают сохранять и увеличивать военную и другую поддержку для Украины, обеспечивая своевременные поставки оружия и боеприпасов, "в частности ПВО, дальнобойного высокоточного оружия и многоцелевых боевых самолетов", и использовать потенциал всех инструментов и форматов сотрудничества НАТО с Украиной.

В одном из пунктов призывают "усилить политические и практические усилия с целью помочь Украине получить приглашение и как можно быстрее стать 33-м членом НАТО".

Также призывают усилить санкционное давление на Россию и КНДР, которая углубляет поддержку РФ в войне против Украины, и "предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для самозащиты и сдерживания будущей агрессии".

Кроме того, призывают задействовать политические и экономические рычаги влияния на Китай, чтобы сдержать его от поддержки России в войне.

В резолюции призывают поддержать Украину в достижении целей "формулы мира" и "плана победы" и выражают поддержку принципа "ничего об Украине без Украины".

Еще один пункт призывает поддержать работу над обеспечением ответственности российских военных и должностных лиц за все преступления, совершенные российской стороной во время войны против Украины, и преступление агрессии.