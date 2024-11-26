Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря

Депутаты «Грузинской мечты» поддержали проект постановления о назначении выборов президента на 14 декабря.

«За» проголосовали все 80 депутатов, присутствующих на заседании, против голосов не было.

Согласно решению, инаугурация состоится 29 декабря, сообщает портал «Новости-Грузия».

По закону, президентские выборы должны пройти в течение 45 дней после первого заседания парламента.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили объяснил спешку формулировкой конституции. По его словам, чтобы президент был избран сроком на 5 лет, важно, чтобы и выборы, и инаугурация состоялись уже в этом году. В противном случае срок фактически составит 6 лет, говорит он.

Накануне исполнительный секретарь ГМ, депутат Мамука Мдинарадзе сказал, что партия власти «на 99%» определилась с кандидатом. По его словам, в команде решили, что это должен быть человек – «грузин душой и сердцем». Имен пока не называют.

Одновременно Мдинарадзе исключил, что на президентское кресло будет претендовать миллиардер-основатель и почетный председатель ГМ Бидзина Иванишвили.

Телеканал Mtavari сообщает, что кандидата в президенты «мечта» выбирала из двух человек. Это председатель ГМ, экс-премьер Ираклий Гарибашвили и сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Константин Гамсахурдия, который с недавнего времени возглавляет Национальную парламентскую библиотеку.

В 2018 году Саломе Зурабишвили стала пятым и последним президентом Грузии, избранным прямым голосованием. Ее полномочия истекают 16 декабря.

Нового президента Грузии впервые будет выбирать коллегия, состоящая из 300 человек. Это 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов регионов.