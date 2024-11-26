Эксперты из Германии и Испании помогут расследовать авиакатастрофу в Литве

После крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе в понедельник утром руководитель Отдела транспортных происшествий и инцидентов Министерства юстиции Литвы Лауринас Науйокайтис сообщил, что для расследования причин инцидента прибудут следователи из Германии и Испании.

Предполагается, что само расследование займет около года.

"На данный момент ведомство по безопасности Германии назначило четырех следователей, которые уже направляются в Литву. Орган расследования безопасности Королевства Испания также направил двух специалистов, ожидается их прибытие в ближайшее время", – сообщил Науйокайтис в комментарии для 15min.

Он уточнил, что, согласно законодательству ЕС, расследование желательно завершить как можно скорее, однако процесс, вероятно, займет не менее года, передает LRT.

"Когда мы соберем фактическую информацию и подтвердим ее, мы сможем опубликовать промежуточные отчеты", – добавил Науйокайтис.

Лауринас Науйокайтис рассказал, что о крушении были проинформированы власти США, так как самолет был произведен в этой стране, а также Международная организация гражданской авиации, Европейская комиссия и Агентство авиационной безопасности ЕС.