В Вильнюсе грузовой самолет упал рядом с жилым домом (обновлено)

В Вильнюсе грузовой самолет упал рядом с двухэтажным жилым домом. Об этом сообщают литовские СМИ.

На борту было четыре человека — два пилота и два пассажира. Один человек - пилот - погиб, еще один госпитализирован.

По предварительным данным, лайнер принадлежит компании DHL. ЧП случилось в 5:31 по местному времени, причины пока не установлены. Известно, что выжил как минимум один пилот, его вытащили из кабины и передали медикам. Рядом с местом инцидента перекрыт участок дороги.

Литовский вещатель LRT передает, что самолет упал возле вильнюсского аэропорта. Утверждается, что на работу воздушной гавани это не повлияло. Какой груз находится на борту, неизвестно.

Судя по данным сервиса Flightradar24, речь идет о грузовом Boeing 737, который совершал рейс из Лейпцига.

Update: Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас в разговоре с журналистами назвал крушение грузового Boeing под Вильнюсом несчастным случаем.

«У нас несчастный случай, - сказал Виткаускас. - На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются».

В то же время генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая на пресс-конференции на вопрос, могло ли крушение самолета быть терактом, заявил, что такую версию нельзя исключать.

«Наверное, ее никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена. Впереди ждет долгая работа», - пояснил он.

Работа аэропорта Вильнюса возобновлена.