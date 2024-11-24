В Сенате США угрожают странам, готовым арестовать израильского премьера Нетаньяху

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм предлагает решительно ответить странам-союзницам США, которые готовы выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Грэм отметил, что выполнить ордер на арест Нетаньяху могут 124 страны, которые являются подписантами Римского статута.

"Если вы, как государство, поможете МУС привести в исполнение ордер на арест Биби (прозвище Нетаньяху – прим.) и Галанта, бывшего министра обороны, я наложу на вас санкции как на государство. Вам придется выбирать между МКС-изгоем и Америкой", – сказал он.

Грэм рассказал, что работает с другим сенатором-республиканцем Томом Коттоном над законом, который предусматривает санкции против любой страны, помогающей в аресте "любого политика в Израиле".

"Мы должны сокрушить вашу экономику, потому что мы следующие. Почему они не могут преследовать (Дональда) Трампа или любого другого американского президента по этой теории? Многие из ближайших торговых партнеров США обязуются придерживаться этого решения", – добавил сенатор.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна обязана выполнять ордер, как и лидеры Ирландии, Испании, Нидерландов и ряда других стран в Европе.

"Любой союзник, Канада, Великобритания, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МКС, мы введем против вас санкции", – добавил Грэм.

Беспрецедентным шагом в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Дейфа за "совершение военных преступлений".

Нетаньяху назвал это решение антисемитским, а обвинения суда "абсурдными и ложными". Ближайшие союзники Израиля, в том числе США, также осудили ордера на арест. США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Великобритании отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху.