В Баку подвели итоги климатического саммита

Участники 29-й сессии Конференции ООН по вопросам изменения климата в ночь на 24 ноября согласовали увеличение климатической помощи бедным странам.

К 2035 году объем средств, ежегодно выделяемые на эти цели индустриальными странами, должен увеличиться как минимум до $300 млрд, а всего, учитывая как государственные, так и частные средства финансирования, беднейшие страны должны получать к этому времени $1,3 трлн в год.

Эти деньги должны позволить развивающимся странам финансировать меры для борьбы с изменением климата, а также адаптироваться к последствиям глобального потепления, таким как более частые засухи, штормы и наводнения.

Президент США Джо Байден уже назвал это решение «значимым».

Между тем конференцию по климату COP29 в Баку продлили из-за разногласий по поводу проекта финального соглашения. Ряд участников COP29 посчитали недостаточным предлагаемое увеличение финансовой помощи.

Представитель Индии Лила Нандан заявила, что сумма оказалась значительно меньше ожидаемого и добавила, что принятая цель «не способствует действиям по борьбе с изменением климата, которые необходимы для выживания нашей страны».

«Слабой и запоздалой» назвали декларацию саммита африканские страны, о своем разочаровании заявили и островные государства, больше всего страдающие от последствий глобального потепления.

Кроме того, многие участники саммита недовольны отсутствием жесткого заявления о стремлении к сокращению глобального использования ископаемого топлива. Этот вопрос было решено отложить до следующего саммита в 2025 году.