Россия ночью атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами

Россия в ночь на вторник атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами «Искандер-М».

«Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа», - говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, всего было зафиксировано 192 воздушных целей — четыре «Искандера» и 188 беспилотников.

Согласно сводке, сбить удалось 76 дронов-камикадзе в 16 областях Украины, в том числе Киевской, 95 дронов были «локационно потеряны», пять «улетели в сторону Беларуси».

Киевская городская военная администрация ранее сообщала об отражении атаки на столицу более 10 беспилотников. В Тернопольской области в результате налета дронов поврежден объект критической инфраструктуры и пропало электричество, заявляли власти региона.

«Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших», - сообщили Воздушные силы.