Польская "Гражданская коалиция" определилась с кандидатом в президенты

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский стал кандидатом в президенты от "Гражданской коалиции". Об этом сообщают польское издание Onet и X (ранее Twitter) премьер-министра страны Дональда Туска.

По информации Туска в субботу, 23 ноября, Тшасковский стал кандидатом в президенты от "Гражданской коалиции".

"22 126 избирателей, большой победитель и большой побежденный, захватывающая и аутентичная кампания. Такими были наши праймериз. Так выглядит демократия", – написал он.

Как пишет издание Onet, мэр Варшавы набрал более 74% голосов на праймериз.

"Мы снова покажем, что способны разбудить всю Польшу", – цитирует его слова издание.

Как известно, избиратели выбирали между мэром Варшавы и главой Министерства иностранных дел Радославом Сикорским.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этих праймериз, это наш праздник. В PiS один голос решает, в нашем случае 22 000 человек решили", – подчеркнул Тшасковский.

Избранный в результате голосования кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" должен представить свою программу 7 декабря в Силезии. Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года.

Между тем "Право и справедливость" уже определилось с претендентом на пост президента страны и в воскресенье объявит, что поддержит на выборах беспартийного кандидата.