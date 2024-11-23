Северокорейские войска уже находятся в Украине

Технические советники северокорейских военных прибыли в оккупированный Россией Мариуполь, пишет CNN ссылаясь на данные источника из внутренней разведки Украины.

В сообщении говорится, что северокорейские солдаты в Мариуполе отделены от россиян. Также, по информации издания, войска КНДР были замечены в Харьковской области.

Позднее оперативно-тактическая группа "Харьков" ВСУ опровергла сообщения, что в регионе находятся северокорейские солдаты. По их заявлению, "лицо, предоставившее информацию", не является официальным представителем оперативно-тактической группы и комментирует обстановку "вне своей компетенции".

Украинские военные уточнили, что оперативная обстановка на харьковском направлении "существенно не изменилась", и силы ВСУ "продолжают сдерживать российские оккупационные войска".