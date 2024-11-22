ЦБ РФ выпустил доклад про RWA-рынок

Банк России представил доклад, посвященный специфике токенизации активов реального мира (RWA).

Регулятор отметил, что перевод активов с географической привязкой в цифровую среду расширяет их потенциал: повышает ликвидность и делает более доступными для широкого круга инвесторов.

ЦБ отметил, что в мире отношение к токенизации только формируется и общие подходы к классификации и регулированию еще не созданы. На данный момент объем RWA-рынка, по разным оценкам, составляет до $30 млрд.

Развитие сегмента в перспективе потребует дополнительной настройки инфраструктуры и регулирования.

«В российском законодательстве к токенам больше всего применима конструкция с цифровыми правами. Это уже сейчас позволяет оцифровывать разные права на объекты, но в отношении отдельных активов возникают вопросы, требующие обсуждения», - отметил ЦБ РФ.

В целом доклад фокусируется на изучении конкретных практических примеров токенизации активов реального мира для дальнейшего обсуждения с участниками рынка особенностей, потребностей и перспектив развития данной сферы.

До 27 декабря ЦБ ждет предложения и комментарии по рассматриваемым вопросам.

В РФ с 1 сентября вступил в силу закон, разрешающий внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютами в рамках экспериментальных правовых режимов.

Первые трансграничные платежи ЦБ РФ намерен провести до конца 2024 года.