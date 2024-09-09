Последнее обновление: 09.09.2024 18:05

ЦБ РФ подготовит механизм законодательной сегрегации ЦФА

Банк России работает над поправками, которые позволят передавать цифровые финансовые активы (ЦФА) в доверительное управление и включать их в паевые инвестиционные фонды. Об этом сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.

Регулятор пропишет механизм сегрегации этих активов от других обязательств управляющих. Это необходимо для того, чтобы в случае банкротства компании активы инвесторов не попали в конкурсную массу и не были подвержены взысканию, пишут «Ведомости».

Изменения планируется внести в законы, регулирующие ЦФА и процедуру банкротства.

Игроки рынка ЦФА ожидают разрешения ЦБ на проведение пилотных сделок с управляющими компаниями — соответствующие проекты готовит платформа Atomyze.



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