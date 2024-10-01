Последнее обновление: 01.10.2024 18:05

ЦБ РФ изучит трансграничные биткоин-переводы россиян

Банк России обязал 19 кредитно-финансовых учреждений проверить трансграничные переводы физлиц-резидентов, связанные с приобретением криптовалют. Об этом свидетельствует утвержденная программа обследований регулятора на конец 2024 — начало 2025 года.

Регулятор намерен оценить объемы купли-продажи цифровых валют, в частности стейблкоинов, осуществляемых россиянами за рубежом.

С октября по декабрь коммерческие банки изучат транзакции за первый — третий квартал текущего года. Аналогичное обследование будет проведено в первом квартале 2025 года.

Среди запрашиваемой информации: способ перевода (через платежные системы, с открытием/без открытия счета, с помощью электронных денежных средств); контрагент-переводополучатель/перевододатель; код страны банка переводополучателя/перевододателя; код валюты перевода; количество операций; сумма переводов (включая подозрительные операции).

В исследовании примут участие 19 банков, включая Азиатско-Тихоокеанский банк, Авангард, Ак Барс, БКС банк, Кубань Кредит, МТС-банк, Райффайзенбанк, Солидарность, Союз, Ситибанк, Юникредит и Юнистрим.

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