Лукашенко пригрозил полным отключением интернета в стране

Интернет в августе 2020 года отключили по приказу Лукашенко. В этом он признался 22 ноября на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в Минском государственном лингвистическом университете.

"Скажу откровенно, что это практически всегда было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать. На этой чаше весов была страна. Если бы тогда мы страну не удержали… Если это повторится, отключим вообще", - заявил Лукашенко.

После президентских выборов 9 августа 2020 года по всей Беларуси практически полностью пропал доступ к интернету. Ограничения длились трое суток.