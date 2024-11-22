Италия оценит с союзниками, что делать с решением МУС об аресте Нетаньяху

Италия оценит вместе со своими союзниками, что делать с решением Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, Италия поддерживает МУС, но всегда помнит, что "суд должен играть правовую, а не политическую роль", сообщило агентство ANSA.

"Мы вместе с нашими союзниками оценим, что делать и как интерпретировать это решение", – добавил он.

Таяни сказал, что правительство "посмотрит, каким является содержание решения и причины, которые привели к такому решению суда".

Как сообщалось, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС.

Майк Уолтц, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить советником по вопросам национальной безопасности в своей администрации, пообещал "решительный ответ" на решение МУС выдать ордер на арест премьера Израиля.