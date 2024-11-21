Задержанного в Азии экс-бойца полка Калиновского выдали Беларуси

В Беларусь экстрадировали задержанного во Вьетнаме экс-бойца полка Калиновского. Такая новость прозвучала в эфире одного из белорусских гостелеканалов.

Согласно информации, экстрадированным оказался Василий Веремейчик, бывший офицер белорусской армии и боец полка Калиновского.

Начальник следственного управления КГБ Константин Бычек сообщил, что депортация Василия Веремейчика состоялась в рамках международного сотрудничества по запросу чекистов. Причина — он находится в розыске из-за службы в полку Калиновского. Точные даты задержания и выдачи он не назвал.

Василию Веремейчику 34 года, он выпускник Военной академии Беларуси по специализации "военная психология и идеологическая работа в армии". Служил в Вооруженных силах Беларуси, был лейтенантом запаса.

После протестов 2020 года Веремейчик уехал в Украину, жил во Львове. С первых дней нападения России он ушел на фронт добровольцем, затем присоединился к полку Калиновского. После службы мужчина переехал из Украины в Литву. Но там ему отказали в виде на жительство из-за прошлой службы в белорусской армии.

В сентябре 2022 года Лукашенко указом лишил Веремейчика воинского звания.

В Беларуси Веремейчику грозят 20 лет тюрьмы или даже смертная казнь.