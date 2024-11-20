Возле Малайзии организовали самую большую в мире теневую перевалку нефти

В Южно-Китайском море 60 километрах от побережья Малайзии находится самое большое в мире место встречи "теневого флота" нефтяных танкеров. Об этом говорится в расследовании агентства Bloomberg, которое изучило почти пятилетний архив спутниковых изображений.

Количество перегрузок нефти в этой зоне между танкерами удвоилось с 2020 года. По консервативным оценкам, за девять месяцев 2024 года через нее прошло около 350 млн баррелей нефти. Стоимость этой нефти оценивается не менее чем в $20 млрд.

Перевалка используется не российскими, а иранскими танкерами. Они передают нефть другим судам, которые затем доставляют нефть в основном в китайские порты. При этом официально Китай не импортирует иранскую нефть с 2022 года.

Как и Россия, Иран использует для теневого флота старые суда, зачастую без должного технического обслуживания.

Типичным представителем "теневого флота" является нефтяной танкер Titan, встретившийся журналистам Bloomberg во время поездки в зону перевалки. Это старое 21-летнее судно под флагом Камеруна, с сомнительной историей безопасности, непрозрачной структурой собственности (единственный контактный адрес - почтовый ящик на Сейшельских островах) и подозрительными маршрутами, свидетельствующими об обходе санкций.

В начале октября Titan был замечен рядом с судном Win Win, которое после загрузки в море направилось в нефтяной порт возле Циндао в Китае. Сам Titan, разгрузившись, получил новую партию нефти от иранского судна и по состоянию на начало ноября находился у побережья северного Китая.

Перевалка находится в исключительной экономической зоне Малайзии, но вне ее территориальных вод, поэтому страна ограничена в возможностях контролировать эту зону. К тому же, ни Малайзия, ни соседние страны особо не заинтересованы в усилении контроля из-за экономических и политических связей с Ираном и Китаем.

США пытаются давить на местные власти, но без особого успеха.