Последнее обновление: 14.11.2024 15:13

Россияне в форме ВСУ пытались прорвать украинскую оборону на Купянском направлении

В среду, 13 ноября, российские войска предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, начиная с 14:30, штурмовые группы россиян атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В общей сложности россияне привлекли около 15 единиц техники: танки, боевые бронированные машины и установку для разминирования УР-77.

В Генштабе отметили, что часть российских солдат была переодета в форму образца ВСУ. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

Силы обороны Украины остановили российских военных, уничтожили всю бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

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