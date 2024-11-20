Bitcoin впервые преодолел отметку в $94 тысячи

Bitcoin поднялся до рекордного уровня выше $94 тыс., поскольку сообщение о том, что компания Дональда Трампа ведет переговоры о покупке криптовалютной компании Bakkt, добавило надежды на благоприятный режим для криптовалют. Об этом сообщает Reuters.

Bitcoin, крупнейшая и самая известная криптовалюта в мире, в этом году выросла более чем вдвое, достигнув рекордно высокого уровня $94 078.

Рост биткойна до рекордного уровня был поддержан отчетом о сделке Трампа, а также трейдерами, которые воспользовались первым днем торговли опционами на Nasdaq над Bitcoin ETF BlackRock.

Криптовалюты резко выросли после выборов в США 5 ноября, так как трейдеры предполагают, что обещанная новоизбранным президентом Трампом поддержка цифровых активов приведет к менее ограничительного режима регулирования и оживит биткойн после нескольких вялых месяцев.