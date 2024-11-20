Из Казахстана в Германию за десять месяцев направлено 1,2 млн тонн нефти

С января по октябрь 2024 года объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Казахстана составил порядка 57,8 млн тонн.

Как сообщает Министерство энергетики Казахстана, из общего объема транспортируемой нефти более 26%, или 15,1 млн тонн, было доставлено на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Согласно информации, по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) транспортировано около 46,3 млн тонн нефти.

Объем транспортировки по участку «Атырау – Самара» составил порядка 7,2 млн тонн.

В Германию за январь-октябрь 2024 года направлено 1,2 млн тонн казахстанской нефти.

Транспортировка из порта Актау достигла 3,1 млн тонн нефти. Из них 1,6 млн тонн отправлено в порт Махачкала, 1,2 млн тонн отгружено в направлении нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан».

По маршруту нефтепровода «Атасу – Алашанькоу» транспортировано более 1 млн тонн нефти.

Транзит нефти через территорию Казахстана за 10 месяцев 2024 года составил 8,4 млн тонн. Из них по маршруту Российская Федерация – Китайская Народная Республика – 8,2 млн тонн.

По маршруту Российская Федерация – Республика Узбекистан – 217 тонн нефти.

Поясняется, что казахстанская нефть экспортируется в такие страны, как Италия, Нидерланды, Китай, Республика Корея, Румыния, Франция, Греция, Турция, Сингапур, Германия и другие.

Как напоминает Kapital.kz, из-за введения в ЕС эмбарго на импорт российской нефти в декабре 2022 года Германия, которая больше трети углеводородного сырья закупала в РФ, заявила о намерении наращивать поставки черного золота для нефтеперерабатывающего завода PCK Raffinerie в городе Шведте из Казахстана.

В конце декабря 2022 года АО «КазТрансОйл» направило заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. Реализация данного транзита нефти предусматривается в рамках соответствующего межправительственного соглашения между Казахстаном и Российской Федерации от 7 июня 2002 года.

Для транспортировки казахстанской нефти по территории Беларуси между АО «КазТрансОйл» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» заключен и действует договор на оказание услуг по транспортировке нефти.