Казахстан заявил о необходимости других маршрутов поставок нефти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости наладить другие маршруты поставок нефти. 7 июля 2022 он призвал свое правительство диверсифицировать маршруты поставок нефти, на следующий день после того, как российский суд обязал Каспийский трубопроводный консорциум приостановить деятельность на 30 дней, сообщает . Reuters

Остановка трубопровода, по которому нефть доставляется с обширного казахстанского месторождения Тенгиз через территорию России к Черному морю, приведет к напряжению на нефтяном рынке, поскольку он столкнулся с одним из труднейших перебоев с поставками со времен арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах.

Токаев распорядился изучить возможность строительства трубопровода через Каспийское море, ранее предложенный проект, который доставит казахстанскую нефть в Европу в обход России.