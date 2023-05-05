Казахстан запретит поставки нефтепродуктов по ж/д после пожара на нефтебазе в Тамани

Казахстанские железные дороги с 8 мая запрещают перевозки нефтепродуктов в российский порт Тамань на Черном море, говорится в документе государственного железнодорожного оператора.

Причины запрета в документе, выданном отправителям груза, не раскрываются, передает Reuters.

Российские железные дороги также ограничили железнодорожные перевозки в Тамань со среды этой недели до дальнейшего уведомления после того, как российские официальные лица заявили, что возле Крымского моста вспыхнул топливный состав.

Таманский нефтеперевалочный узел способен переваливать 20 млн тонн сырой нефти, нефтепродуктов и СУГ в год. В 2022 году он перевалил 7,3 млн. тонн нефтепродуктов из России, Казахстана и Кыргызстана. Порт Тамань увеличил экспорт нефтепродуктов в первом квартале на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 2,775 млн тонн.

Экспорт Казахстана через Тамань в прошлом году составил более 1 млн тонн мазута, около 230 тыс. тонн СУГ и около 74 тыс. тонн вакуумного газойля.