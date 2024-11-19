Последнее обновление: 19.11.2024 15:57

Лукашенко хочет наделить глав райисполкомов полномочиями назначать руководителей частных структур

Лукашенко хочет наделить глав райисполкомов полномочиями назначать руководителей частных структур. Такую идею он сегодня озвучил на заседании президиума ВНС.

«Нам нужен исчерпывающий документ. У председателя райисполкома он должен как настольная книжка лежать. Председатель есть председатель. Он должен заниматься всем. Ничего страшного, если он в каком-то смысле будет назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур. Тогда и влияние будет у них на это», - заявил Лукашенко.

При этом он уточнил, что полномочия должны относиться ко всему исполкому. Председатель должен вносить предложения, а исполком их утверждать.

Лукашенко потребовал подготовить законодательный акт, в котором будут прописаны его предложения.

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