Германия и Финляндия начали расследование из-за разрыва подводного кабеля связи

В Балтийском море в последние два дня были перерезаны два оптоволоконных подводных кабеля: один — между Литвой и Швецией, другой — между Финляндией и Германией. Страны, которых коснулись эти инциденты, подозревают диверсию.

В понедельник совместное заявление по поводу повреждения кабеля между Хельсинки и немецким Ростоком выпустили министерства иностранных дел Финляндии и Германии.

«Тот факт, что подобный инцидент немедленно порождает подозрения в преднамеренном повреждении, многое говорит о нестабильности в наше время. Безопасности нашей Европы угрожает не только военная агрессия России в отношении Украины, но и гибридные военные действия злонамеренных акторов. (...) Проводится тщательное расследование», - говорится в заявлении.

Первым в воскресенье около десяти утра по местному времени вышел из строя оптоволоконный подводный кабель длиной 218 км между Литвой и шведским островом Готланд.

Представитель литовского филиала телекоммуникационной компании Telia Андрюс Шемешкявичюс в понедельник сказал журналистам, что сразу после потери связи специалисты провели расследование и установили, что кабель поврежден.

По словам Шемешкявичюса, интернет-связь с клиентами Telia в Литве поддерживается по трем кабелям, и, хоть один из них и поврежден, интернет у пользователей не пропал.

«Это абсолютно ключевая задача: выяснить, почему у нас сейчас два кабеля в Балтийском море не работают», - сказал в телеэфире министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, которого цитирует Reuters.

Второй кабель, Хельсинки-Росток, вышел из строя в ночь на понедельник.

Финская государственная компания Cinia, которая занимается телекоммуникациями и кибербезопасностью, объявила, что кабель длиной почти 1200 км перерезан возле южного окончания шведского острова Эланд (Öland), то есть намного южнее кабеля между Литвой и Готландом.

По словам главы Cinia Ари-Юсси Кнаапила, починка кабеля может занять от пяти до 15 дней.