Последнее обновление: 18.11.2024 15:31

В подводном кабеле между Финляндией и Германией обнаружили неисправность

Морской кабель связи C-Lion1 между Финляндией и Германией оказался поврежденным по неизвестной причине. Из-за неисправности кабеля прерываются телекоммуникационные соединения, передает Yle.

По данным финской госкомпании Cinia, которая занимается оптоволоконными сетями и предоставляет телекоммуникационные услуги, причина неисправности пока неизвестна.

По информации газеты Ilta-Sanomat, речь идет об обрыве кабеля.

Кабель C-Lion1 протяженностью 1173 км проложен от финского острова Сантахамина до Ростока в Германии.

C-Lion1 был введен в эксплуатацию в 2016 году и стал первым кабелем связи, проложенным из Финляндии в Центральную Европу.



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