Германия передаст Украине "мини-таурусы"

Правительство ФРГ готовится передать Украине 4 тыс. новых ударных беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны ФРГ.

Несколькими часами ранее газета Bild раскрыла подробности поставки - дроны изготовлены немецкой компанией Helsing и управляются искусственным интеллектом. По данным газеты, производитель программного обеспечения из Мюнхена, специализирующийся на использовании ИИ в оборонном секторе, заключил контракт с министерством обороны Украины.

Беспилотники Helsing - это не обычные, наводимые человеком дроны-камикадзе, а летательные аппараты под управлением искусственного интеллекта, неофициально прозванные "мини-таурусами", пишет Bild. Это обозначение является отсылкой к названию немецких крылатых ракет TAURUS.

Как отмечает издание, дроны Helsing в значительной степени неуязвимы для GPS-глушителей и других средств радиоэлектронной борьбы. Помимо прочего, они обладают дальностью полета, в четыре раза превышающую возможности обычных дронов-камикадзе ВСУ. Несколько "мини-таурусов" сейчас проходят "доработку в реальных условиях эксплуатации" на востоке Украины, а с декабря Киев будет получать ежемесячно несколько сотен таких беспилотников, утверждает Bild.

Кроме того, издание цитирует слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что ВСУ смогут использовать новые беспилотники против "важнейших российских военных целей", включая командные пункты и объекты материально-технического обеспечения.