Последнее обновление: 18.11.2024 15:31

Бомбардировщики ВВС США провели учебное бомбометание в Литве

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США провели учебное бомбометание на полигоне Cudgel к западу от литовского года Каунас. Об этом сообщило Объединенное авиационное командование НАТО.

Операция проводилась во взаимодействии с истребителями Германии и Италии.

США в начале ноября перебросили на авиабазу Милденхолл в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. За прошедшее время они совершили серию полетов над Финляндией, Швецией, Северным море и Литвой.



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