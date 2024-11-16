Глава МИД Польши анонсировал "важнейшие" переговоры по Украине в Варшаве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на следующей неделе в Варшаве пройдут "важнейшие" переговоры по войне РФ в Украине, когда 19 ноября пройдет встреча в формате "Веймарский треугольник плюс".

Заявление Сикорского приводит RMF24.

Он уточнил, что ожидает прибытия представителей других европейских стран на встречу, кроме стран так называемого Веймарского треугольника – Германии, Польши и Франции.

На встречу приглашены также глава украинского МИД Андрей Сибига и Кая Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

"Как видите, именно в Варшаве состоятся важнейшие переговоры по этому кризису", – подчеркнул Сикорский.

Ранее он заявлял, что на ближайшем Совете ЕС по иностранным делам состоится дискуссия, которая будет определять будущее Евросоюза как стратегического игрока.