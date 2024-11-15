Канцлер Германии Шольц поговорил с Путиным по телефону.

Как сообщает пресс-служба правительства Германии, Шольц призвал Путина к переговорам с Украиной ради "справедливого и прочного мира".

"Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", – говорится в сообщении.

Шольц призвал РФ отвести войска с взятых под контроль территорий. Он также подчеркнул, что Германия готова поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Пресс-служба в коротком сообщении особо подчеркивает два момента. Во-первых, Шольц осудил нападение России на Украину и призвал Путина вывести войска, а во-вторых, перед разговором с Путиным Шольц поговорил с президентом Украины и намерен еще раз поговорить с ним после звонка российскому президенту.

Кремль о разговоре Путина и Шольца пока ничего не сообщает.