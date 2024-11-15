Последнее обновление: 15.11.2024 16:15

Власти Беларуси обвиняют ЕС в нежелании решать проблемы нелегальной миграции

Власти Беларуси обвиняют ЕС в нежелании решать проблемы нелегальной миграции.

Как заявил председатель Госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов, страна неоднократно предлагала Евросоюзу вести диалог по проблемам нелегальной миграции, но…

"С момента начала обострения миграционной ситуации Госпогранкомитет неоднократно обращал внимание государств Евросоюза на необходимость конструктивного диалога и разморозки свернутых проектов трансграничного сотрудничества, в том числе по вопросам противодействия нелегальной миграции. К сожалению, сопредельные государства Евросоюза вместо конструктивного диалога пошли по пути милитаризации приграничья, конфронтации и игнорирования вопросов пограничного сотрудничества. Сегодня они применяют радикальные методы решения возникшей миграционной проблемы", - заявил Молостов на международной конференции по противодействию нелегальной миграции.

По его словам, для разрешения миграционной ситуации на госгранице необходимо "развитие диалоговых площадок на уровне МИД и Госпогранкомитета через институт пограничных уполномоченных".

Молостов также призвал к "соблюдению всеми сторонами пограничного сотрудничества своих обязательств в сфере безопасности границ, международных норм гуманитарного права" и реализации "профилактических и организационно-служебных мер по противодействию нелегальной миграции во взаимодействии с республиканскими и международными организациями с учетом координирующей роли МИД".

С начала года соседние страны ЕС пресекли 34 782 попытки нарушения границы с белорусской стороны.



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