Citi снизил краткосрочный прогноз цен на медь на 10%

Аналитики Citi Research снизили краткосрочный прогноз цен на медь на 10% до $8,5 тыс. за тонну с $9,5 тыс.

Сохранение напряженности в торговле между США и Китаем в сочетании с более слабым, чем ожидалось, экономическим ростом экономики КНР, вероятно, приведут к сокращению мирового спроса на медь, говорится в сообщении экспертов.

Металл в среднем будет стоить $9 тыс. за тонну в четвертом квартале, полагают они.

Цены на медь на Лондонской бирже металлов в ходе торгов в четверг опустились ниже отметки $9 тыс. за тонну впервые более чем за два месяца (с 5 сентября). Котировки декабрьских контрактов на Шанхайской фьючерсной бирже упали на 2,1% - до 73,16 тыс. юаней за тонну ($10,103 тыс.), что является самым низким уровнем с 12 сентября.

Никель подешевел на 0,6% - до $15,67 за тонну, что является минимумом за 15 недель. За последние четыре недели он потерял около 10% стоимости, отмечает Trading Economics.

Цена цинка в четверг упала на 2,4% - ниже $2,9 тыс. за тонну, олова - на 3,4%, до $30,2 тыс. за тонну.