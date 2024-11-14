Суд в Тбилиси отклонил все иски оппозиции по результатам парламентских выборов

Тбилисский городской суд не удовлетворил иски грузинских неправительственных организаций и оппозиции о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии. Об этом сообщает NewsGeorgia.

Согласно информации, речь идет об 11 исках, заявителями по которым выступали коалиции "Единство – Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Ассоциации молодых юристов Грузии".

Ответчиком была Центральная избирательная комиссия Грузии.

Истцы требовали, чтобы итоговые протоколы окружных избирательных комиссий признали недействительными.

Они уверены: тайна голосования нарушалась из-за прозрачных бюллетеней.

Как пишут журналисты, когда в электронную урну падал бюллетень из рамки-конверта, отметки маркера просвечивались с обратной стороны, а те, кто находился поблизости, могли догадаться, за кого проголосовал гражданин.

Кроме того, оппозиция утверждает, что в день голосования фирменные маркеры Smartmatic заменили на "небрендовые", и именно поэтому черный кружок был виден с обратной стороны.

В ЦИК же заявили, что эта информация – "полная ложь и направлена на введение общества в заблуждение". Там утверждают, что на участках использовались только маркеры, предоставленные Smartmatic.

Издание отметило, что по итогам заседания, которое длилось 13 часов, судья Ивери Абашидзе не удовлетворил ни одного иска. Все жалобы он признал необоснованными.

Оппозиция считает, что решение было заказом правящей партии.

Также журналисты добавили, что на прошлой неделе апелляционные суды в Тбилиси и Кутаиси не удовлетворили иски неправительственных организаций и оппозиции о признании недействительными итоговых протоколов избирательных участков.

Последняя возможность обжаловать результаты выборов в суде появится после обжалования итогового протокола ЦИК, который должен быть объявлен не позднее 21 ноября.

Вечером 11 ноября в Тбилиси прошла акция протеста "Мы – Европа!", участники которой считают, что парламентские выборы 26 октября были фальсифицированы.