Последнее обновление: 14.11.2024 15:13

Цены на нефть эталонных марок в четверг утром снижаются

Цены на нефть эталонных марок в четверг утром снижаются.

Негативными факторами для рынка выступают в том числе ожидания переизбытка нефти на мировом рынке, а также укрепление курса доллара США до максимума за последний год, отмечает Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 составляли $71,96 за баррель, что на $0,32 ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 39 центов до $72,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на $0,37 до $68,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на 31 цент и достигла $68,43 за баррель.

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